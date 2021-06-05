МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Самым надежным паролем для аккаунтов в социальных сетях или электронной почты специалисты считают комбинацию на основе парольной фразы. Россия оказалась в полной зависимости от яиц для вакцин

Как рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik, его вполне могут составить обычные россияне.

Итак, чтобы снизить риск взлома важных для вас аккаунтов, эксперты по кибербезопасности советуют придумывать для входа сложные и длинные пароли, с применением цифр и разных символов.

Такой пароль преступникам и злоумышленникам сложно подобрать.

Однако, добавил специалист, беда таких паролей в том, что сам хозяин может такой пароль забыть.

"С паролями главная проблема в том, что однажды вы его забудете. Также есть риск, что вы не сможете получить доступ к генератору паролей или к программе-запоминалке, и тогда — все", — отметил Ющук.

Чтобы легко запомнить соответствующий всем требованиями кибербезопасности пароль, он советует создавать его на основе какой-то фразы.

"Я бы строил комбинацию на парольной фразе, которая вам хорошо известна. Условно говоря, можете сделать пароль "куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет". При этом букву "о" заменить на ноль, а букву "а" на "@" и в конце еще восклицательный знак поставить", — рассказал он.

Он уверен, что подбором такой пароль вскрыть практически невозможно.