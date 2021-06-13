МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел предложило Банку России создать единую базу данных по киберпреступлениям, сообщила Газета.ру. Власти Кубы посоветовали туристам приезжать без наличных долларов

"Профильное подразделение центрального аппарата МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям", — прокомментировали в пресс-центре ведомства.

Делать какие-либо выводы в настоящий момент преждевременно, добавили правоохранители.

Напомним, что об инициативе ряда ведомств унифицировать статистику по преступлениям в глобальной сети сообщили "Известия".

В 2020 году МВД отметило бум количества преступлений, связанных с мошенничеством с банковскими картами. В 2020 году количество этих преступлений составило примерно 190200 нарушений. В 2019 году количество таких преступлений было меньше в 5,5 раза в сравнении с 2020 годом, рассказало издание.

Эксперты отметили необходимость разработки новых подходов для борьбы с преступниками в киберпространстве.

"Для противостояния телефонному мошенничеству, например, проводится борьба с подменой номеров. Банки разрабатывают более совершенные системы для защиты своих клиентов от социальной инженерии", — сказала вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифанова.