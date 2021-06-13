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https://1prime.ru/digital/20210613/833919965.html
Базу киберпреступлений предлагают создать Банк России и МВД
Диджитал
Новости
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Министерство внутренних дел предложило Банку России создать единую базу данных по киберпреступлениям, сообщила Газета.ру. "Профильное подразделение центрального аппарата МВД... ПРАЙМ, 13.06.2021
киберпространство, диджитал, новости, технологии, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел предложило Банку России создать единую базу данных по киберпреступлениям, сообщила Газета.ру.
"Профильное подразделение центрального аппарата МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям", — прокомментировали в пресс-центре ведомства.
Делать какие-либо выводы в настоящий момент преждевременно, добавили правоохранители.
Напомним, что об инициативе ряда ведомств унифицировать статистику по преступлениям в глобальной сети сообщили "Известия".
В 2020 году МВД отметило бум количества преступлений, связанных с мошенничеством с банковскими картами. В 2020 году количество этих преступлений составило примерно 190200 нарушений. В 2019 году количество таких преступлений было меньше в 5,5 раза в сравнении с 2020 годом, рассказало издание.
Эксперты отметили необходимость разработки новых подходов для борьбы с преступниками в киберпространстве.
"Для противостояния телефонному мошенничеству, например, проводится борьба с подменой номеров. Банки разрабатывают более совершенные системы для защиты своих клиентов от социальной инженерии", — сказала вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифанова.