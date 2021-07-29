МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Министерство спорта предлагает направлять отчисления от азартных игр на развитие олимпийских видов спорта, пишет "Парламентская газета". Интернет-продажи крупных и средних магазинов в июне выросли

Ведомство разместило законопроект на электронном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящий момент отчисления направляются на профессиональный (80%) и детско-юношеский (20%) спорт. Многие олимпийские виды спорта не включены в перечень профессиональных видов спорта, поэтому финансирование на них не предусмотрено, отметило издание.

Министерством спорта предложено ввести в закон новую формулировку "спорт высших достижений", что будет способствовать развитию олимпийского спорта в России.