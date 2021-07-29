Отчисления от азартных игр хотят направить на олимпийский спорт
Минспорт предлагает направить средства на олимпийские виды спорта
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Министерство спорта предлагает направлять отчисления от азартных игр на развитие олимпийских видов спорта, пишет "Парламентская газета".
Ведомство разместило законопроект на электронном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящий момент отчисления направляются на профессиональный (80%) и детско-юношеский (20%) спорт. Многие олимпийские виды спорта не включены в перечень профессиональных видов спорта, поэтому финансирование на них не предусмотрено, отметило издание.
Министерством спорта предложено ввести в закон новую формулировку "спорт высших достижений", что будет способствовать развитию олимпийского спорта в России.
https://1prime.ru/digital/20210729/834322917.html
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