МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries в первом полугодии 2021 года увеличил оборот на 70% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 303 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Wildberries оценил влияние украинских санкций на работу компании

"В первом полугодии 2021 года оборот Wildberries вырос на 70% год-к-году, до 303 миллиардов рублей (оборот компании от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам, с учетом возвратов), рост продаж товаров в штуках составил 82%. Оборот компании во втором квартале 2021 года достиг 163,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Ритейлер указывает, что показатель апреля-июня стал максимальным квартальным значением в истории компании, побив предыдущий рекорд, установленный в четвертом квартале 2020 года. Количество выполненных заказов за январь-июнь увеличилось в 2,4 раза — до 300,2 миллиона, а в июле число заказов выросло уже в 2,7 раза в годовом выражении.

Количество продавцов на Wildberries за январь-июнь увеличилось до 234 тысяч – это в 5,5 раза больше, чем в июне 2020 года. Наибольшие объемы продаж продавцов в первом полугодии зафиксированы в категориях одежды, обуви и аксессуаров (135,8 миллиарда рублей, рост на 39% в годовом выражении), товаров для дома и дачи (41,6 миллиарда рублей, рост в 2,25 раза), детских товаров (41,5 миллиарда рублей, рос на 46%).

Самая высокая динамика продаж продавцов в первом полугодии отмечена в категориях крупной бытовой техники (рост в 9,9 раза), товаров для взрослых (в 5,4 раза), строительных материалов (в 5,1 раза), садового инвентаря (в 4,5 раза), зоотоваров (в 3,7 раза), ювелирной бижутерии (в 3,6 раза), автотоваров (в 3,5 раза). Wildberries запустил продажи блюд из ресторанов Москвы

Число точек выдачи Wildberries (собственных и партнерских) в первом полугодии увеличилось на 25 тысяч — до 118 тысяч, а на июль 2021 года их количество достигло 120 тысяч.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).