МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Это также ставит под угрозу доверие пользователей к социальной сети, заявил Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров отметил, что год назад идея о том, что вирус возник в Уханьской лаборатории, была отвергнута как теория заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети блокировали такие сообщения, хотя на данный момент эта теория становится основным научным представлением о происхождении вируса.

"Такие случаи делают борьбу с ложными сообщениями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут существенно подорвать доверие людей к непредвзятости социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией", — пишет основатель Telegram.

Дуров также уточнил, что Telegram никогда не блокировал подобные сообщения, "потому что не думали, что… задача (социальной сети — ред.) — решать за пользователей, во что им верить". Вместо этого, Telegram запустил в 2020 году инициативу, благодаря которой пользователи по всему миру могут получить информацию о коронавирусе от официальных источников своих стран.

"За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами…. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем использование цензуры", — подытожил Дуров.