МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube с призывами к гражданам, в том числе несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Чубайс заговорил об "уникальном" ударе по российской экономике

Суд первой инстанции в среду отклонил заявление американской компании, просившей признать незаконными полученные в январе этого года уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики.

"В удовлетворении заявленных требований отказать", — огласила резолютивную часть решения судья Евгения Ваганова.