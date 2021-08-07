МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Китайский бренд Xiaomi впервые стал лидером на рынке смартфонов. Он сместил с первого места традиционных лидеров — американский бренд IPhone и южнокорейскую компанию Samsung, говорится в отчете Counterpoint. ПФР разъяснил порядок досрочной пенсии для родителей детей-инвалидов

Итак, в июне текущего 2021 года Xiaomi нарастил продажи на 26%, благодаря чему он стал самым быстрорастущим брендом в мире.

Месячная доля компании в мировых продажах смартфонов составила 17,1%.

У Samsung 15,7%, у Apple — 14,3%.

Поставки смартфонов Xiaomi выросли на 98% по отношению ко второму кварталу ковидного 2020 года, они составили 50 миллионов экземпляров.

Такой скачок был обеспечен с одной стороны — низкой базой второго квартала прошлого года, когда во всем мире страны шли на резкие ограничения как промышленности, так и торговли. С другой стороны — поспособствовал высокий спрос одновременно на модели среднего и премиум класса.

Это сочетание в продукции Xiaomi позволило бренду достичь самого высокого уровня выручки от продаж телефонов в апреле-июне текущего года.

Бренд подвинул и другого китайского производителя — компанию Huawei, чей объем продаж которой замедлился из-за санкций США. Поэтому лидеру удалось занять место подсанкционного бренда на рынках Китая, Европы, Ближнего Востока и Африки.

Еще один фактор роста Xiaomi — проблемы с июньскими поставками Samsung. Главные заводы корейской компании расположены во Вьетнаме, где сейчас бушует новая волна коронавируса.