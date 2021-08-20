МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Соцсеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) объявила о перезапуске видеоплатформы, в ряд обновлений вошло увеличение лимита загрузки файлов до 256 Гбайт, сообщила пресс-служба социальной сети. "ВКонтакте" появилась новая функция

"ВКонтакте" объявила о перезапуске видеоплатформы — в составе обновлений ряд новых технологий…. Видеоролики высокого качества занимают больше места, поэтому "Видео ВКонтакте" теперь поддерживает загрузку "тяжёлых" файлов размером до 256 Гбайт", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания снимает ограничения на количество зрителей прямых эфиров, просмотр видео и прямых эфиров доступен в качестве 4К. В обновленной видеоплатформе появится формат Picture-in-Picture, который позволит пользователям продолжить навигацию в приложении во время просмотра видео.

"Этот запуск — следующий логичный шаг после представленных ранее технологий раздачи видео, трансляций и звонков. Сейчас мы сконцентрированы над новыми технологиями в области доставки и потребления контента: до конца года планируем ещё несколько крупных нововведений", — рассказал технический директор "ВКонтакте" и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group Александр Тоболь, слова которого приводятся в сообщении.