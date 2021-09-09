МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. У пользователей игровых сервисов World of Tanks, Avito, Twitch, FlashScore, BitTorrent и других появились проблемы с доступом, пишет "Коммерсант". Мошенники нашли новый способ кражи данных россиян

Компании считают, что причина этих затруднений — блокировки нелегальных VPN-сервисов Роскомнадзором с 3 сентября. Проблемы возникли из-за работы технических средств противодействия угрозам, которые РКН установил, реализуя нормы закона о "суверенном рунете", пояснили изданию источники в операторах.

"При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались", — заявили в Роскомнадзоре.