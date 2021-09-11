МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Работоспособность смартфона можно улучшить, если использовать приложения без рекламы и лишней анимации и всегда "держать свободным" не менее 500-700 Мб памяти устройства, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин. Пользователи сообщили о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

"Все мы обращали внимание, что в какой-то момент наш смартфон может начать "притормаживать" или "подвисать" при выполнении каких-либо приложений, с которыми ранее таких неприятностей не происходило. Некоторые из них могут быть необратимыми и вызваны электрическими или механическими повреждениями, но в большинстве случаев эти вещи начинают возникать вследствие какой-то неоптимальности в распределении нагрузки на память и процессор устройства", — сообщил эксперт.

В этой ситуации, по его словам, может помочь несколько средств, в частности, удаление или остановка неиспользуемых приложений, которые можно вычислить по статистике, а также применение функции оптимизации памяти и работоспособности устройства, которая есть в некоторых телефонах. Как указывает Верещагин, "не вредно время от времени собственноручно очищать память смартфона".

"Всегда держите свободным не менее 500-700 Мб памяти. При меньшем (объеме — ред.) оперативная система может начать испытывать дефицит рабочего пространства и, как следствие – делать больше ошибок и больше времени тратить на внутренние операции копирования или перемещения данных", — отметил собеседник агентства. Эксперт рассказал, что делать в случае утери или кражи смартфона

По словам Верещагина, также стоит помнить, что любая анимация или движение на экране дают дополнительную нагрузку на процессор, а функции радиокоммуникации, такие, как WiFi, GPS, как правило, имеют максимальный приоритет "по его занятию". Соответственно, как отметил эксперт, для улучшения работоспособности смартфона следует использовать приложения без рекламы, заставок и лишней анимации, и искать точку с более устойчивым сигналом WiFi или, возможно, на время отключить эту функцию.

Если же эффекта от всех вышеописанных "оздоровительных" действий нет, то эксперт рекомендует подумать о сбросе настроек телефона до заводских. "Ну, и никто не отменял поход в сервисный центр за рекомендацией или обращение в чат поддержки производителя", — заключил Верещагин.