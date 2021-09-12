МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Компания Yoloco (специализируется на анализе аккаунтов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта) выяснила, что блогеры-мужчины в среднем зарабатывают больше, чем женщины. В США раскрыли план действий против "Северного потока – 2"

Как пишет РБК, эксперты отмечают, что авторы аккаунтов, где активно размещают фото домашних питомцев, требуют повышенного гонорара.

Yoloco рассчитала среднюю стоимость рекламы в сториз в российском сегменте сети Instagram. Это одна из самых популярных площадок в нашей стране, ежедневная аудитория на всех типах устройств, по данным Mediascope, за июнь текущего 2021 года составила свыше 28,6 млн россиян старше 12 лет.

Итак, самыми высокооплачиваемыми стали актеры, продюсеры и шоумены, у кого число подписчиков превышает 2 миллиона. Одно сообщение у такого блогера стоит порядка 200 тысяч рублей с НДС.

В категории "Личный блог про жизнь", куда входит в том числе блогер Сега Кутовой, с аналогичной аудиторией ценник начинается с отметки в 173 тысячи рублей.

В категории "Семья и дети" (Александра Калмыкова) — 162 тысячи рублей.

Самыми низкооплачиваемыми при охвате от 2 миллионов подписчиков стали блогеры, которые ведут аккаунт на тему стиля, одежды и моды (в качестве примера издание называет "Гуру Стильного AliExpress") — это 87 тысяч рублей.

Аналитики Yoloco изучили 3,5 тысячи уникальных блогеров. Они использовали опрос менеджеров и блогерских агентств, собирали открытые данные в Telegram-каналах. На основании этого компания выяснила стоимость одного рекламного размещения в сториз у каждого из них.

Все блогеры были разделены на шесть групп в зависимости от количества подписчиков: