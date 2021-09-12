Аналитики Yoloco выяснили среднюю стоимость рекламного поста в Instagram
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Компания Yoloco (специализируется на анализе аккаунтов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта) выяснила, что блогеры-мужчины в среднем зарабатывают больше, чем женщины.
Как пишет РБК, эксперты отмечают, что авторы аккаунтов, где активно размещают фото домашних питомцев, требуют повышенного гонорара.
Yoloco рассчитала среднюю стоимость рекламы в сториз в российском сегменте сети Instagram. Это одна из самых популярных площадок в нашей стране, ежедневная аудитория на всех типах устройств, по данным Mediascope, за июнь текущего 2021 года составила свыше 28,6 млн россиян старше 12 лет.
Итак, самыми высокооплачиваемыми стали актеры, продюсеры и шоумены, у кого число подписчиков превышает 2 миллиона. Одно сообщение у такого блогера стоит порядка 200 тысяч рублей с НДС.
В категории "Личный блог про жизнь", куда входит в том числе блогер Сега Кутовой, с аналогичной аудиторией ценник начинается с отметки в 173 тысячи рублей.
В категории "Семья и дети" (Александра Калмыкова) — 162 тысячи рублей.
Самыми низкооплачиваемыми при охвате от 2 миллионов подписчиков стали блогеры, которые ведут аккаунт на тему стиля, одежды и моды (в качестве примера издание называет "Гуру Стильного AliExpress") — это 87 тысяч рублей.
Аналитики Yoloco изучили 3,5 тысячи уникальных блогеров. Они использовали опрос менеджеров и блогерских агентств, собирали открытые данные в Telegram-каналах. На основании этого компания выяснила стоимость одного рекламного размещения в сториз у каждого из них.
Все блогеры были разделены на шесть групп в зависимости от количества подписчиков:
- нано (10-50 тыс. подписчиков),
- микро (50-100 тыс.),
- мини (100-500 тысяч),
- средние (500 тыс. — 1 млн),
- крупные (1-2 млн),
- топ-блогеры (от 2 млн).
https://1prime.ru/digital/20210912/834668799.html