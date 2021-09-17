Набиуллина: Банк России не ставит задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России не ставит перед собой задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка.
"У нас нет сверхзадачи сделать его самой востребованной формой денег. Мы считаем, что процесс будет постепенным. Люди будут постепенно пробовать, смотреть какие-то платежи. Если это будет удобнее, будут переключаться, будут держать деньги в трех формах, как сейчас в двух держат", — сказала Набиуллина в интервью изданию РБК.
При этом, по её мнению, цифровой рубль несет в себе несколько преимуществ. Первое — это возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет. Второе, это более привлекательные тарифы на переводы, по крайней мере в сравнении с Системой быстрых платежей (СБП).
Эти низкие расценки, объяснила Набиуллина, могут быть обеспечены тем, что, во-первых, нынешний уровень технологий позволяет уменьшать трансакционные издержки, а во-вторых, не происходит монопольного или олигопольного установления тарифов.
Кроме того, в рамках платформы цифрового рубля рассматривается возможности совершать платежи офлайн там, где нет интернета, заключила она.
https://1prime.ru/digital/20210917/834723648.html