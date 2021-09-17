МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России не ставит перед собой задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина ожидает постепенную замену доллара другими валютами

Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка.

"У нас нет сверхзадачи сделать его самой востребованной формой денег. Мы считаем, что процесс будет постепенным. Люди будут постепенно пробовать, смотреть какие-то платежи. Если это будет удобнее, будут переключаться, будут держать деньги в трех формах, как сейчас в двух держат", — сказала Набиуллина в интервью изданию РБК.

При этом, по её мнению, цифровой рубль несет в себе несколько преимуществ. Первое — это возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет. Второе, это более привлекательные тарифы на переводы, по крайней мере в сравнении с Системой быстрых платежей (СБП).

Эти низкие расценки, объяснила Набиуллина, могут быть обеспечены тем, что, во-первых, нынешний уровень технологий позволяет уменьшать трансакционные издержки, а во-вторых, не происходит монопольного или олигопольного установления тарифов.

Кроме того, в рамках платформы цифрового рубля рассматривается возможности совершать платежи офлайн там, где нет интернета, заключила она.