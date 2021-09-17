МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Более половины российских компаний могут стать легкой жертвой кибермошенников, результатом чего может стать воровство данных, получение логинов и паролей сотрудников, а также перехвату управления внутренними системами, сообщают РИА Новости со ссылкой на директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE (дочерняя структура "Сбера") Евгения Волошина. Российские банки могут подвергнуться хакерским атакам

"Причина таких рисков — доступ обычных пользователей к управлению конфиденциальной информацией", — сказал он.

Эксперт отметил, что во время моделирования попыток хакеов взломать внутреннюю инфраструктуру специалисты выяснили, что не менее 60% российских компаний имеют слабую степень защищенности. Волошин отметил, что в результате эти компании подвержены высокому риску похищения личных данных пользователей, перехвату контроля над внутренними системами, удаленному исполнению кода в целевой системе и другим неблагоприятным манипуляциям.

Он подчеркнул, что причиной слабой защиты является некорректное разделение доступа во внутрикорпоративных приложениях, например, ряд их функций, связанных с использованием конфиденциальной информации, должен быть доступен только администраторам. Однако многие компании фактически предоставляют и обычному пользователю возможность пользоваться закрытыми данными, указал Волошин.

Эксперт пояснил, что через рабочие аккаунты пользователей преступники могут подключаться ко внутренней инфраструктуре, а после использовать эту брешь для кражи личной информации и прочих мошеннических действий, украв логин и пароль пользователя и войдя в его аккаунт.

"Разовый ущерб от такой атаки на небольшую компанию может составить от нескольких десятков тысяч рублей, а если жертвой стала крупная корпорация, то счет идет на миллиарды", — указал Волошин.