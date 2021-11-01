МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минцифры РФ разработало критерии включения сайтов в список социально значимых онлайн-ресурсов, доступ к которым для россиян будет бесплатным. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Роскомнадзор призвал государство защищать россиян от угроз в интернете

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сервисам. Согласно закону, в перечень социально значимых будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.

Согласно проекту постановления, разработанному Минцифры, в число социально значимых могут попасть в том числе информационные ресурсы, "направленные на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет".

Согласно представленным в документе критериям, социально значимые сайты должны, в частности, функционировать в доменной зоне.ru;.рф;.su;.дети;.рус. Управлять этими доменами должны юрлица, зарегистрированные в РФ. Основным языком ресурса должен быть русский. Программные средства для функционирования сайта должны предоставлять российские юрлица или ИП. Аналитик рассказал, как сделать покупки в интернете безопасными

При включении таких ресурсов в перечень будет также учитываться прямое или косвенное участие государства в управлении сайтом, количество рекламы, платных услуг и "наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных интернет-сервисов".

Согласно проекту постановления, Минцифры до 20 ноября направит в правительственную комиссию предложения по формированию перечня отечественных социально значимых ресурсов. В дальнейшем комиссия будет определять перечень таких ресурсов ежегодно не позднее 1 августа и сможет менять его не чаще двух раз в год.

Инициатива проекта "Доступный интернет" — бесплатного доступа по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам — принадлежит президенту России. В августе Минцифры подготовило проект постановления правительства, которое, в частности определяет правила предоставления этого доступа.