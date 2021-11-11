МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Американская социальная сеть Instagram начала тестировать новую функцию " сделай перерыв". Как объявил глава соцсети Адам Моссери, при помощи этой функции приложение будет напоминать пользователям об истечении лимита времени на просмотр ленты и предложит сделать несколько глубоких вдохов, послушать любимую музыку или сделать что-то из to-do листа.

Функция take a break будет напоминать людям о необходимом перерыве в просмотре контента приложения.

"Этот элемент управления подпиской позволит вам получать напоминания о перерывах в приложении по истечении выбранного вами срока. Когда вы получите напоминание о перерыве, мы предложим вам закрыть Instagram и предоставим советы экспертов о том, что вы можете сделать во время перерыва", — рассказал топ-менеджер.

Он отметил, что новые напоминания можно настроить под себя: есть возможность выставить их на 10, 20 или 30 минут.

В качестве вариантов перерыва Instagram предлагает:

сделать несколько глубоких вдохов,



послушать свою любимую песню,



записать мысли,

выполнить что-то из списка дел на день.

Моссери назвал эту функцию частью огромных усилий, которые компания направила на то, чтобы попытаться дать пользователям больше контроля над своим пребыванием в Instagram. Он особо отметил, что для соцсети поддержка благополучия пользователей является приоритетом.

Он считает, что функцию удастся запустить уже в декабре этого года.