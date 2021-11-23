МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в третьем квартале снизилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,705 миллиарда рублей, сообщила компания. "Полюс" посчитал чистую прибыль за девять месяцев

Общая чистая выручка от ведения непрерывной деятельности снизилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,419 миллиарда рублей.Группа Qiwi улучшила прогноз по скорректированной чистой прибыли по итогам года: ждет ее снижения на 10-15% вместо 15-30%, говорится в сообщении компании.

"Qiwi улучшила прогноз на 2021 финансовый год: скорректированная чистая прибыль снизится на 10-15% год к году", — сказано в сообщении. В августе группа ждала падения чистой прибыли в 2021 году на 15-30%.

Кроме того, компания уточнила коридор уменьшения общей чистой выручки по итогам текущего года — до 10-15% с 10-20% и улучшила прогноз по снижению чистой выручки сегмента платежных сервисов — до 5-10% с августовской оценки в 10-20%.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.