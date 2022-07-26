МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минстрой предложил включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ, ФАС выступает против изменений принципов расчета платежа. Минстрой высказался о поддержке девелоперов коммерческой недвижимости

"Расходы на создание и обслуживание "цифровой инфраструктуры", в том числе программ, сайтов и "технических средств", предлагается включать в тариф на тепло и воду. Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства", — сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и подтверждение от ведомства.

Отмечается, что министерство отметило возможность включать в инвестиционные программы компаний "IT-мероприятия, в том числе умные системы учета. Добавляется, что поправки "не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства".

Однако в ФАС, по информации газеты, сообщили, что не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан, и отметили, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством в случае обоснования её необходимости.