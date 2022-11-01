МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минцифры России планирует с ноября начать проекты внедрения цифровых решений и услуг на новых территориях РФ, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках пленарного заседания конференции CNews Forum 2022. Минцифры рассказало, когда на "Госуслуги" можно будет зайти через биометрию

"Сейчас мы делаем план. Очевидно, что эти территории требуют такого интенсивного развития как инфраструктуры связи, так в общем и цифровизации всего этого направления. Понятно, что они будут приоритетными, в фокусе… Я уже говорил, что у нас в ноябре будет готов план. План, значит, такой сжатый, но наверное, с ноября начнем соответствующие проекты внедрения", — сказал Шадаев.

В конце октября в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщали, что жителям новых регионов России уже предоставляется доступ к порталу госуслуг. Также там обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в сентябре.