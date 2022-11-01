Минцифры планирует с ноября начать цифровизацию новых территорий
Шадаев: Минцифры России планирует с ноября начать проекты цифровизации новых территорий
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минцифры России планирует с ноября начать проекты внедрения цифровых решений и услуг на новых территориях РФ, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках пленарного заседания конференции CNews Forum 2022.
"Сейчас мы делаем план. Очевидно, что эти территории требуют такого интенсивного развития как инфраструктуры связи, так в общем и цифровизации всего этого направления. Понятно, что они будут приоритетными, в фокусе… Я уже говорил, что у нас в ноябре будет готов план. План, значит, такой сжатый, но наверное, с ноября начнем соответствующие проекты внедрения", — сказал Шадаев.
В конце октября в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщали, что жителям новых регионов России уже предоставляется доступ к порталу госуслуг. Также там обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в сентябре.
https://1prime.ru/digital/20221101/838666817.html
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