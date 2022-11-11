МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Компания по кибербезопасности Group-IB за январь-сентябрь 2022 года выявила 17,7 тысячи фишинговых сайтов, увеличение показателя на 15% ее аналитики связывают с масштабированием мошеннической схемы "Мамонт", в которой у жертвы похищают деньги и данные банковских карт, следует из исследования Group-IB. Фейковый аккаунт Tesla пошутил над электромобилями Маска в Twitter

"За 9 месяцев CERT-GIB (Центр реагирования на инциденты информационной безопасности — ред.) выявил 17 742 фишинговых сайта в доменных зонах.ru и.рф. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 15 363 домена. Стабильно рост числа мошеннических ресурсов наблюдался на протяжении всего года: если в январе было обнаружено 1295 доменов, в мае уже 1936, а в октябре — 2402", — выяснили специалисты.

Аналитики связывают столь стремительный рост со все большим распространением фишинговой схемы "Мамонт" — "у жертвы под предлогом фейковой покупки, доставки или аренды похищают деньги и данные банковских карт". Как показало исследование, основные всплески появления новых страниц мошенников наблюдались в мае, августе и октябре, что в том числе связано с "сезонными" сценариями схем киберпреступников.

"В целом, по данным координационного центра доменов.RU/.РФ (КЦ), число запросов на блокировку вредоносных сайтов в 2022 году выросло на 25%. Наибольшее количество направил СERT-GIB (24/7) — 5343. В первую очередь, блокировке подлежат ресурсы, на которые пожаловались пострадавшие пользователи и компании", — отметили в Group IB.

Уточняется, что всего за 10 месяцев компетентные организации направили около 12 тысяч обращений, в то время как в 2021 году за аналогичный период было отправлено всего 9,5 тысячи обращений. Как итог, провайдерами и регистраторами было заблокировано более 11 тысяч вредоносных ресурсов.