Корпорация Intel открыла россиянам доступ к скачиванию лицензионного софта
СМИ: компания Intel открыла россиянам доступ к скачиванию лицензионного софта для своих процессоров
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Корпорация Intel открыла российским пользователям доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров, сообщают "Известия".
Теперь страница программного обеспечения на официальном сайте Intel снова загружается без использования VPN. Соответственно, стало возможным устанавливать драйвера можно к любой продукции компании.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвержил изданию: "Официальный сайт компании действительно открывается в России".
Корпорация Intel запретила пользователям с российскими IP-адресами доступ к своему порталу 25 февраля 2022 года.
Глава компании Digital Consulting Solutions Александр Скоморохин предположил, что нынешняя разблокировка связана с тем, что под ограничения попадали как российские граждане и компании, так и офисы зарубежных компаний, работающие в России. Таким образом, ограничение доступа мешало выполнять коммерческие обязательств Intel по отношению к ним.
https://1prime.ru/digital/20230111/839437425.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.