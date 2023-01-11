МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Корпорация Intel открыла российским пользователям доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров, сообщают "Известия". СМИ: В России могут начать принудительно лицензировать зарубежный софт

Теперь страница программного обеспечения на официальном сайте Intel снова загружается без использования VPN. Соответственно, стало возможным устанавливать драйвера можно к любой продукции компании.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвержил изданию: "Официальный сайт компании действительно открывается в России".

Корпорация Intel запретила пользователям с российскими IP-адресами доступ к своему порталу 25 февраля 2022 года.

Глава компании Digital Consulting Solutions Александр Скоморохин предположил, что нынешняя разблокировка связана с тем, что под ограничения попадали как российские граждане и компании, так и офисы зарубежных компаний, работающие в России. Таким образом, ограничение доступа мешало выполнять коммерческие обязательств Intel по отношению к ним.