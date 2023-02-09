МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Количество попыток перехода пользователей по всему миру на фишинговые ресурсы, маскирующиеся под сервисы Google, за январь выросло в 2,9 раза по сравнению с декабрем, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского". Apple исполнила предписание ФАС по делу с "Лабораторией Касперского"

"По данным "Лаборатории Касперского", в январе 2023 года количество попыток перехода пользователей по всему миру на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под сервисы Google, выросло почти в три раза по сравнению с декабрём 2022 — на 189%. В начале февраля тенденция сохраняется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фишинговые страницы часто создают, чтобы выманить учётные данные, которые могут открыть злоумышленникам доступ сразу ко многим аккаунтам человека в экосистеме Google, в том числе, например, на YouTube.

"Украденные аккаунты на популярном видеохостинге мошенники могут использовать как площадку для реализации своих целей. Пример мошеннической схемы, с которой сталкивались пользователи в России и за рубежом, выглядит так: атакующие получают доступ к аккаунту популярного блогера, меняют его фон и аватар профиля, а затем запускают трансляцию своего видео… Злоумышленники пытались убедить зрителей перейти по QR-коду, который демонстрируется на экране", — добавили в сообщении.

В частности, по сообщению компании, за одной из таких ссылок скрывался скам-ресурс, на котором якобы проходил розыгрыш криптовалюты. На подобных площадках пользователи рискуют потерять деньги и личные данные.

"Пользователи всё чаще сталкиваются с атаками на аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. Злоумышленники также используют каналы блогеров, у которых уже есть внушительное число подписчиков, чтобы добраться сразу до большого количества потенциальных жертв", — отметил эксперт "Лаборатории Касперского" по анализу спама Роман Деденок, слова которого приводятся в сообщении.