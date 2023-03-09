МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В Россию практически полностью прекратили поставлять серые смартфоны, пишут "Известия" со ссылкой на продавцов телефонов на одном из крупнейших московских радиорынков. СМИ: в России появились в продаже активированные за рубежом iPhone

По словам собеседника, из-за дефицита устройства, ввезенные без соблюдения таможенных процедур и не обслуживаемые по гарантии, за последние две недели уже подорожали на 3–4 тысячи рублей, а в дальнейшем их цена, вероятно, будет аналогична доставленным гаджетам по разрешенному властями параллельному импорту.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что прекращение ввоза таких гаджетов связано с тем, что этот товар больше не пропускает таможня. По его мнению, к борьбе с серым импортом государство, возможно, подтолкнули и масштабы такого ввоза. Mobile Research Group подсчитала, что в 2021 году втемную в Россию переправлялось порядка 5 процентов смартфонов (около 1,6 миллиона штук).

Эксперт рассказал, что серые смартфоны могут стоить до 30 процентов дешевле ввезенных параллельным импортом, но выигрыш в деньгах оборачивается дополнительными рисками для покупателя: у такого гаджета, как правило, не будет гарантии, а если продавшая его фирма-однодневка их и предоставит, то, скорее всего, не будет исполнять обязательства. Кроме того, вместо нового, пользователю могут продать аппарат, бывший в употреблении, либо устройство, которое невозможно или очень сложно активировать в России.

В пресс-службе ФТС рассказали, что служба осуществляет работу по борьбе с нелегальными поставками в плановом режиме.

В 2022 году на фоне прекращения поставок гаджетов и того, что на запуск параллельного импорта ушло несколько месяцев, нелегально было ввезено до 30 процентов аппаратов (около 7,8 миллиона единиц).