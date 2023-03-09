МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Возможность использования бренда Tele2 не истекает в сентябре в рамках договора, заявил РИА Новости мобильный оператор. Эксперт рассказал, насколько вырастет скорость мобильной связи к 2030 году

Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что у российского телекоммуникационного оператора Tele2 (ООО "Т2 мобайл") в сентябре истекает срок действия контракта со шведской Tele2 AB на использование бренда Tele2.

"Российский оператор мобильной связи опровергает информацию, опубликованную в газете "Ведомости" 9 марта. Компания продолжает использовать бренд в рамках действующего договора, срок которого не истекает в сентябре 2023 года. Использование товарного знака Tele2 вне сроков, указанных в соглашении со шведской стороной, исключается", — заявили агентству в операторе.

Отмечается, что бренд Tele2 используется на законных основаниях — соглашение об использовании товарного знака Tele2 продолжает действовать. "При этом компания не проводит никаких мероприятий по подготовке к ребрендингу. Данные от неназванных источников об истечении соглашения в сентябре 2023 года — фейк", — добавили в компании.

В операторе отметили, что Tele2 продолжает работать в штатном режиме, включая все маркетинговые активности. Эксперты заявили о снижении скорости мобильного интернета в России

В марте 2022 года газета "Коммерсант" писала, что Tele2 зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих такие названия, как "Т2", "T-plus", "t2you". Источники издания на телекоммуникационном рынке, в том числе среди партнеров мобильного оператора, утверждали, что он готовит ребрендинг.

В апреле 2022 года исполнительный вице-президент Tele2 AB Виктор Вальстрем заявил изданию ComNews, что компания не будет продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта на бренд с российской Tele2.

Российский оператор Tele2 ранее был подразделением шведской компании Tele2 AB. В марте 2013 году оператора выкупил ВТБ, получив права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком".