МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Использовать гаджеты во время зарядки может быть опасно, предупредил в беседе с RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. Названы неочевидные способы обнаружить любой смартфон без геолокации

По его словам, в этот период гаджет лучше не использовать, но можно совершить, например, разовый звонок.

"Новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи, из-за этого современные аппараты могут сильно нагреваться. Также во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например игры", ― отметил эксперт.

Он порекомендовал заряжать смартфон без чехла, поскольку он способствует нагреву.

Если телефон уронили, то нужно проверить батарею на наличие трещин, посоветовал эксперт.

"Батарея и зарядное устройство должны быть оригинальными", ― добавил он.

500 пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов.

Ранее в МЧС России сообщали, что в прошлом году в России произошло более 500 пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. Масалович уточнил, что при этом в 86 процентах случаев причинами пожаров стали неисправности зарядных устройств.