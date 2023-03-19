МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Старый гаджет можно "передать по наследству" детям, родственникам либо продать на вторичном рынке, если оно работает, рассказал в беседе с RT ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Россиян предупредили об опасности использования гаджетов во время зарядки

"Очень часто мы неправильно оцениваем ценность этих устройств в глазах других людей. Даже если вы продадите их за небольшую сумму, они будут использоваться, это уже неплохо, вы дадите им вторую жизнь", — отметил он.

Эксперт напомнил о существовании программ, когда можно сдать старое устройство и получить скидку на новое.

"И самый простой путь — утилизация. На сегодняшний день в крупных магазинах электроники есть специальные урны, куда можно сдать ту или иную электронику", — сказал он.

Специалист напомнил, что в крупных городах производятся сборы электроники и крупной бытовой техники.

Также он добавил, что не рекомендует использовать старый смартфон в качестве камеры видеонаблюдения или роутера.

Кроме того, Муртазин отметил, что аккумуляторы телефонов имеют маленькую емкость, перегреваются, что "банально опасно".