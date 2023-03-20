МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Сотрудников администрации президента России попросили в срок до 1 апреля избавиться от телефонов американского бренда Apple, пишет газета "Коммерсант" в понедельник. Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Как стало известно изданию, сотрудники внутриполитического блока Администрации президента уже получили рекомендации по замене смартфонов IPhone (если они таковыми пользуются) на гаджеты с другой операционной системой. Чиновники в регионах такие рекомендации получат в ближайшее время.

Как сообщил один из источников издания, в ходе прошедшего в Подмосковье семинара участникам сообщили, что заменить гаджеты необходимо уже к началу апреля.

"iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", — сообщил газете источник, присутствовавший на заседании.

Собеседники ждут, что на замену "яблокам" АП может закупить служащим другие, "новые безопасные устройства".

По мнению источников, такие меры предпринимаются по вопросу безопасности: устройства бренда Apple "в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами".

Ожидается, что на замену американской технике придут устройства на операционной системе Android либо российском ПО "Аврора" (разработана российской компанией "Открытая мобильная платформа", структура "Ростелекома").

Ранее американская компания Apple заявила о приостановке гарантийного обслуживания на территории России своей продукции: планшетов и ноутбуков.