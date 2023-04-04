МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Интерес к новым смартфонам Xiaomi 13 в России оказался в разы больше, чем к предыдущим моделям — спрос на этапе предзаказа был выше в четыре раза, а в первые дни продаж — в пять, рассказали РИА Новости опрошенные ритейлеры и представители отрасли.

"В наших сетях… спрос на флагманы Xiaomi 13 на этапе предзаказа оказался вчетверо выше по сравнению с предыдущей линейкой… Открытые продажи девайсов начались в конце прошлой недели. Российские покупатели оценили удачные по дизайну и техническим характеристикам смартфоны, включая профессиональную оптику и процессор" — рассказали в группе "М.Видео-Эльдорадо". При этом возможность оформить предзаказ была доступна с 20 по 29 марта.

В "Мегафоне" подтвердили возросший интерес к данным устройствам. "Мы открыли продажи Xiaomi 13 и 13 Pro в нашей розничной сети 30 марта. Продажи новинок в пять раз выше, чем Xiaomi 12 и 12 Pro за первые четыре дня продаж в 2022 году", — пояснили там. В "Билайне" сообщили, что также фиксируют интерес к новинкам, однако раскрыть более подробные данные компания будет готова только в конце апреля.

"Мы продали первую партию новых Xiaomi 13 за два дня после запуска предзаказа. Интерес к серии Xiaomi 13 в среднем выше в пять раз по сравнению с предзаказами на предыдущие флагманы бренда за аналогичный период времени", — прокомментировали РИА Новости в МТС.

По мнению генерального директор TelecomDaily Дениса Кускова, такая динамика обусловлена позиционированием компании в стране и техническими характеристиками устройств. "Связано это с тем, что Xiaomi целенаправленно на протяжении всего времени работает в России: обеспечивает прямые поставки, гарантийный ремонт. Технические характеристики смартфонов на сегодняшний момент являются одними из лучших в мире", — пояснил он.

Ранее, в конце февраля, в "М.Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что в рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в 2022 году лидером стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, третьим стал Samsung, четвертым — Apple.