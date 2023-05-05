МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple в первом полугодии 2022-2023 финансового года, завершившемся 1 апреля, сократилась на 9% в годовом выражении и достигла 54,158 миллиарда долларов, говорится в отчете компании. Чистая прибыль Starbucks увеличилась на 18 процентов

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,41 доллара против 3,62 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 4% — до 211,99 миллиарда долларов.

Во втором квартале 2022-2023 финансового года чистая прибыль Apple сократилась на 3,4%, до 24,16 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,52 доллара, как и годом ранее. Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 2,5%, до 94,836 миллиарда долларов.

Выручка от продаж iPhone во втором квартале выросла на 1,5% в годовом выражении и составила 51,334 миллиарда долларов, Mac — сократилась на 31,3%, до 7,4168 миллиарда долларов, iPad — снизились на 12%, до 6,67 миллиарда долларов.

Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, показали сокращение на 0,6%, до 8,757 миллиарда долларов, а подразделения Services — поднялись на 5,5%, до 20,907 миллиарда долларов.

Акции Apple Inc растут на 2,49% на постмаркете.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.