ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. США не будут мириться с введенным Китаем запретом на использование в ряде ключевых секторов полупроводников американской компании Micron Technology, заявила министр торговли Джина Раймондо. Китай выразил озабоченность политикой США в области полупроводников

"Мы рассматриваем это как попросту экономическое принуждение. Мы не будем с этим мириться и не думаем, что это (запрет) увенчается успехом", — цитирует Раймондо агентство Bloomberg.

Неделю назад управление по вопросам киберпространства КНР заявило, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.