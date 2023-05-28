США не намерены мириться с запретом в КНР полупроводников компании Micron
Министр торговли США: Вашингтон не станет мириться с запретом в КНР полупроводников компании Micron
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ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. США не будут мириться с введенным Китаем запретом на использование в ряде ключевых секторов полупроводников американской компании Micron Technology, заявила министр торговли Джина Раймондо.
"Мы рассматриваем это как попросту экономическое принуждение. Мы не будем с этим мириться и не думаем, что это (запрет) увенчается успехом", — цитирует Раймондо агентство Bloomberg.
Неделю назад управление по вопросам киберпространства КНР заявило, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.
https://1prime.ru/digital/20230528/840701769.html
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