МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Спрос на беспроводные наушники в январе-апреле вырос в России более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, лидирующие позиции на рынке продолжают удерживать устройства от Apple, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка. Россиянам раскрыли, как их находят по смартфону с отключенной геолокацией

"За первые четыре месяца этого года в России было продано свыше 8 миллионов наушников, что превысило показатель за аналогичный период прошлого года почти на 18%. Наиболее популярным форм-фактором с долей около 60% и драйвером категории становятся полностью беспроводные TWS-наушники, которые совершенствуются технически и становятся доступнее за счет расширения предложения в базовом и среднем ценовом сегменте и появления новых брендов. TWS показали рост более чем в 1,5 раза на российском рынке", — рассказали в группе "М.Видео-Эльдорадо".

Там также отметили, что совокупная доля беспроводных моделей в целом в России составила 70%, только в сети — 82%. При этом в лидерах категории Apple, JBL, Honor, Redmi, Samsung, Huawei, Realme, Sony, Soundcore и Hoco.

Популярность наушников от Apple фиксируют и в "Ситилинке", в том числе в мае. "Беспроводные наушники бренда Apple были и остаются одними из самых востребованных на рынке в данной категории. В "Ситилинке" динамика продаж в мае год к году показывает рост в 10% в штуках и 21% в деньгах", — заявил руководитель группы закупок Telecom Mobile ритейлера Павел Работенко.

"Спрос на наушники в онлайн-сегменте сейчас продолжает расти: в январе-апреле 2023 года жители нашей страны приобрели их на Wildberries на 192% больше, чем годом ранее. Чаще всего россияне приобретают на нашей онлайн-платформе беспроводные TWS-наушники и тратят на них порядка 2000-3000 рублей", — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Хотя, по данным интернет-сервиса сравнения цен Price.ru, онлайн-спрос на покупку беспроводных наушников Apple в апреле и мае в целом снизился, интерес к бюджетной модели предыдущего поколения Airpods 2 вырос на 19%, тогда как средняя цена достигла 9145 рублей, упав на 20%. А вот интерес к AirPods 3, наоборот, сократился на 42%. Динамика спроса на наушники AirPods Pro не изменилась. В свою очередь, накладные большие наушники AirPods Max показали самую высокую динамику роста в сегменте наушников Apple — 160% год к году. Их средняя цена в интернет-магазинах составляет 51 573 рублей (-5% к прошлому году).

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что рост спроса на беспроводные наушники связан с их удобством и доступными ценами. Однако Аirpods, по его словам, на сегодняшний день не занимают максимальную долю рынка, если не говорить об оценке в деньгах, поскольку из-за своей цены они покрывают 35-40%. "Рынок растет, активно развивается, Apple когда-то были действительно лидером рынка в штучном выражении, но они теряют его несколько лет подряд, причина — большое количество подделок под Аirpods", — добавил эксперт.

"Беспроводные наушники начинаются от весьма скромных денежных средств, и поэтому в общем-то доля Apple понятная — их наушники стоят дорого. Поэтому не думаю, что в ближайшее время пошатнется их позиция, но небольшие компании, поскольку их очень много в совокупности, набирают определенные уровни, которые уже тоже подтягиваются к компании Apple", — в свою очередь считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.