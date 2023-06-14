ПЕКИН, 14 июн — ПРАЙМ. Крупнейший в мире завод по производству iPhone Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу начал пробное производство iPhone 15, однако процесс продвигается медленно, так как компания не смогла нанять достаточно работников после их массового исхода в прошлом году из-за ковидных ограничений, пишет местное издание "Шидай цайцзин" со ссылкой на осведомленные источники. Apple представил гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

"В настоящее время завод Foxconn в Чжэнчжоу начал пробное производство серии iPhone 15, приглашает на работу, однако процесс продвигается медленно, а потребности в рабочей силе далеки от удовлетворительных", — сказал источник изданию.

Отдел завода, который занимается производством и обработкой iPhone недавно опубликовал объявление о приеме на работу с обещанием крупных бонусов. В частности, самостоятельно зарегистрировавшиеся соискатели получат бонус в размере 7,5 тысячи юаней (1048 долларов), соискатели по рекомендации получат бонус в размере 7 тысяч юаней (977 долларов), а те, кто увольнялся ранее, но решил вернуться — 8 тысяч юаней (1117 долларов).

По информации издания, это самый высокий бонус, который предлагает завод с марта этого года.

В конце октября прошлого года в китайских соцсетях начались обсуждения сложной эпидемиологической ситуации на заводе в Чжэнчжоу. Люди жаловались на недостаточное количество еды и лекарств, по информации некоторых пользователей, на территории технопарка зараженными оказались по меньшей мере 20 тысяч человек. Руководство компании эту информацию опровергло. Позже тысячи сотрудников завода Foxconn стали в спешке покидать его территорию, опасаясь заразиться или оказаться в карантине среди зараженных.

В начале декабря прошлого года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple в последние недели ускорила перенос части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков. Отмечалось, что решению компании, в частности, способствовала ситуация на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.

Тайваньская Foxconn Technology Group является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов — ведущие бренды технологического сектора. Технопарк Foxconn, расположенный китайском городе Чжэнчжоув центральной китайской провинции Хэнань, является самым крупным в мире заводом по производству iPhone.