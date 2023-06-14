МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo. WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере

"WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-версиях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд", — говорится в сообщении.

Как отмечает WABetaInfo, в настоящее время функция доступна ограниченному количеству бета-тестеров, и в течение ближайших недель будет постепенно становиться доступна большему количеству пользователей.

Добавляется, что для отправки видеосообщений используется сквозное шифрование, поэтому никто вне диалога, включая WhatsApp, не сможет получить к ним доступ.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская