WABetaInfo: WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на системах iOS и Android
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo.
"WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-версиях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд", — говорится в сообщении.
Как отмечает WABetaInfo, в настоящее время функция доступна ограниченному количеству бета-тестеров, и в течение ближайших недель будет постепенно становиться доступна большему количеству пользователей.
Добавляется, что для отправки видеосообщений используется сквозное шифрование, поэтому никто вне диалога, включая WhatsApp, не сможет получить к ним доступ.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/digital/20230614/840828345.html