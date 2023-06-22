МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Прототип защищенного от взломов смартфона "Лаборатории Касперского" уже оснащен базовыми приложениями, такими как звонки, смс, адресная книга и панель настроек, идет работа над внедрением поддержки Wi-Fi, NFC, камеры и браузера, рассказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель группы по развитию бизнеса KasperskyOS Виктор Ивановский. Kaspersky работает над защитой от мошеннических звонков в мессенджерах

"На прототипе профессионального мобильного устройства под управлением KasperskyOS уже работают базовые приложения. В списке необходимых для работы смартфона сценариев: звонки, адресная книга, смс, панель настроек. В следующей очереди поддержка Wi-Fi, NFC, камеры. Эти компоненты в первую очередь необходимы для индустриальных сценариев", — рассказал Ивановский.

По его словам, также компания ведет работу над поддержкой браузера на основе Chromium (веб-браузер с открытым исходным кодом), "чтобы не нагружать разработчиков новой браузерной платформой".

Он уточнил, что "Лаборатория Касперского" занимается только операционной системой для профессионального мобильного устройства, и сейчас идет работа с потенциальными партнерами, которые смогут выводить на рынок такие устройства. "В их качестве могут выступать как российские, так и азиатские компании", — пояснил Ивановский.

Впервые о работе над созданием смартфонов под собственной маркой с защитой от хакеров глава компании Евгений Касперский заявил в декабре 2020 года, тогда предполагалось, что они появятся в 2021 году. Прошлым летом Касперский рассказывал РИА Новости, что компания дорабатывает функционал своего защищенного смартфона, но затруднился назвать срок, когда компания будет готова его презентовать.

Кроме того, Касперский также заявлял, что компания планирует выпустить собственную операционную систему для компьютеров и смартфонов, которая была бы доступна и рядовым пользователям. Уже существующая KasperskyOS применяется в областях с повышенными требованиями к кибербезопасности, например в транспортной и промышленной инфраструктуре, в телекоммуникационном оборудовании.