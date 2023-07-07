МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Шпионское программное обеспечение (ПО) под операционную систему iOS, по последним данным, уничтожается при перезагрузке устройства, для защиты от проникновений также можно отключить iMessage, так как это один из самых частых векторов эксплуатации уязвимостей iOS, заявил РИА Новости руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Александр Лискин. Целевая атака на гаджеты Apple прекратилась после первой публикации о ней

"С точки зрения личной кибергигиены важно обезопасить себя: регулярно перезагружать устройства. Такие атаки, по крайней мере в последнее время, неперсистенты – то есть вредоносное ПО не переживает перезагрузку устройства", — сказал Лискин, рассказывая о том, как защитить себя от шпионского ПО на iOS.

По его словам, для бизнеса, важно предусмотреть технологическое решение, которое позволит централизованно управлять устройствами сотрудников. Чтобы можно было в случае обнаружения подобной атаки быстро понять, кто мог быть ей подвержен.

"Например, сделать инвентаризацию – у кого какие версии девайсов, и запланировать обновление до последней версии, где с большой долей вероятности исправлена уязвимость, которая эксплуатировалась. Также одна из рекомендаций для противодействия этой атаке и некоторым другим – отключить iMessage, потому что это один из самых значимых векторов эксплуатации уязвимости iOS", — отметил Лискин.