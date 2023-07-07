МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки во втором квартале 2023 года в среднем в 60 триллионов вон (46,1 миллиарда долларов), что на 22,3% ниже показателя годичной давности, говорится в материалах компании. Чистая прибыль Nike за 2022-2023 фингод снизилась на 16 процентов

Операционная прибыль за квартал оценивается в 600 миллиардов вон (461 миллион долларов), что на 95,7% ниже показателя второго квартала прошлого года в 14,1 триллиона вон (около 10,7 миллиарда долларов). Как сообщает агентство Франс Пресс, это значение является самым низким за 14 лет.

По состоянию на 7.12 мск акции компании на бирже Сеула дешевели на 2,23%.

Компания напоминает, что в первом квартале 2023 года операционная прибыль достигла 640 миллиардов вон (477 миллионов долларов), а квартальная выручка — 63,75 триллиона вон (47,5 миллиарда долларов).

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.