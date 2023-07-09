МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Если Wi-Fi-роутер перегреется, он может не обеспечивать ту стабильность и скорость интернета, на которую рассчитан, поэтому стоит внимательно относиться к его состоянию, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Никита Шешин. Раскрыты стопроцентные способы узнать, кто и как ворует ваш Wi-Fi

Он перечислил ряд признаков и возможных последствий перегрева устройства.

"Частые потери подключения к интернету, низкая или нестабильная скорость интернета могут быть признаками того, что маршрутизатор перегревается. При этом индикаторы на роутере могут мигать или вести себя нестабильно, устройство может быть горячим на ощупь", — отметил он.

Эксперт добавил, что перегрев может негативно сказаться на производительности и долговечности устройства. "Однако маловероятно, что это приведет к взрыву, расплавлению корпуса или пожару в квартире. Маршрутизаторы спроектированы с учетом функций безопасности, предотвращающих подобные экстремальные исходы", – рассказал Шешин.

Он объяснил, что может привести к перегреву Wi-Fi-роутера. По его словам, одна из причин — интенсивная работа.

"Чем больше мы используем роутер, например, если у нас много устройств, подключенных к Wi-Fi, тем больше он может нагреваться. Также причинами перегрева могут быть недостаточная вентиляция помещения, отсутствие притока воздуха к маршрутизатору, нахождение устройства под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла", – объяснил Шешин.

Чтобы охладить роутер, необходимо его выключить, отсоединить от источников питания и поставить в хорошо проветриваемое место на 10-15 минут, добавил эксперт.

Он дал несколько советов, как снизить риск перегревания устройства.

"Поместите прибор в хорошо проветриваемом помещении, избегайте установки в шкафах или труднодоступных местах, а также рядом с телевизором или компьютером – они излучают тепло и могут повредить роутер. Не ставьте устройство рядом с окном, через которое может проникать прямой солнечный свет. Не забывайте проводить профилактическое обслуживание маршрутизатора. Важно очищать вентиляционные отверстия и не допускать накапливания пыли на проводке, особенно на разъемах", – подчеркнул Шешин.

Если эти меры не помогают предотвратить перегрев маршрутизатора, скорее всего, устройство нуждается в замене, отметил эксперт. По его словам, обновлять роутер желательно через каждые три-пять лет.