МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мобильный оператор Tele2 (дочерний оператор "Ростелекома") по итогам первого полугодия 2023 года вышел на третье место в России, обогнав "Вымпелком" (бренд "Билайн") по числу абонентов, следует из отчета "Ростелекома". Tele2 разработал алгоритм ИИ для анализа пассажиропотока на дорогах

"Мобильный бизнес на базе Tele2 продолжил укреплять свои рыночные позиции, одновременно повышая качество абонентской базы и эффективность, став по итогам работы в первом квартале 2023 года игроком №3 по абонентской базе и мобильной сервисной выручке в России", — говорится в сообщении.

Из материалов компании следует, что абонентская база Tele2 и "Ростелекома" (оператор по модели MVNO, то есть виртуальный оператор на сети Tele2) выросла на 1,3% за год и на конец 2022 года составила 48,1 миллиона человек.

Лидером по размеру клиентской базы мобильного бизнеса в России по состоянию на конец 2022 года является МТС (80 миллионов абонентов), второе место занимает "Мегафон" — 75,3 миллиона абонентов, следует из отчетов компаний. По итогам второго квартала 2023 года количество абонентов "Вымпелкома" (владеет оператором "Билайн") сократилось до 44 миллионов пользователей.

При этом выручка оператора Tele2 в первом квартале 2023 года составила 59,2 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2023 года выросла на 15% год к году и составила 120,1 миллиарда рублей. В то время как выручка "Вымпелкома" в сегменте "Мобильная связь" в первом квартале этого года выросла на 4,3% год к году, до 59 миллиардов рублей, а сервисная — на 1,3%, до 53,7 миллиарда рублей. За первое полугодие же выручка "Вымпелкома" в сегменте "Мобильная связь" выросла на 0,9%, до 121,6 миллиарда рублей, а сервисная выручка — на 3,7%, до 110,7 миллиарда рублей.

"Ростелеком" опубликовал свои финансовые результаты впервые за полтора года. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии 2023 года выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,9 миллиарда рублей, выручка — на 15%, до 324,5 миллиарда рублей.