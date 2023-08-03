"Ростелеком": Tele2 вошел в топ три российских мобильных операторов, обогнав "Билайн"
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мобильный оператор Tele2 (дочерний оператор "Ростелекома") по итогам первого полугодия 2023 года вышел на третье место в России, обогнав "Вымпелком" (бренд "Билайн") по числу абонентов, следует из отчета "Ростелекома".
"Мобильный бизнес на базе Tele2 продолжил укреплять свои рыночные позиции, одновременно повышая качество абонентской базы и эффективность, став по итогам работы в первом квартале 2023 года игроком №3 по абонентской базе и мобильной сервисной выручке в России", — говорится в сообщении.
Из материалов компании следует, что абонентская база Tele2 и "Ростелекома" (оператор по модели MVNO, то есть виртуальный оператор на сети Tele2) выросла на 1,3% за год и на конец 2022 года составила 48,1 миллиона человек.
Лидером по размеру клиентской базы мобильного бизнеса в России по состоянию на конец 2022 года является МТС (80 миллионов абонентов), второе место занимает "Мегафон" — 75,3 миллиона абонентов, следует из отчетов компаний. По итогам второго квартала 2023 года количество абонентов "Вымпелкома" (владеет оператором "Билайн") сократилось до 44 миллионов пользователей.
При этом выручка оператора Tele2 в первом квартале 2023 года составила 59,2 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2023 года выросла на 15% год к году и составила 120,1 миллиарда рублей. В то время как выручка "Вымпелкома" в сегменте "Мобильная связь" в первом квартале этого года выросла на 4,3% год к году, до 59 миллиардов рублей, а сервисная — на 1,3%, до 53,7 миллиарда рублей. За первое полугодие же выручка "Вымпелкома" в сегменте "Мобильная связь" выросла на 0,9%, до 121,6 миллиарда рублей, а сервисная выручка — на 3,7%, до 110,7 миллиарда рублей.
"Ростелеком" опубликовал свои финансовые результаты впервые за полтора года. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии 2023 года выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,9 миллиарда рублей, выручка — на 15%, до 324,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/digital/20230803/841285693.html