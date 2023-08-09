2023-08-09T05:49:04+03:00
2023-08-09T05:49:04+03:00
2023-08-09T05:49:04+03:00
2023
https://1prime.ru/digital/20230809/841346284.html
Apple в новой версии iOS переместит кнопку завершения вызова
Диджитал
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Американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол смартфона, сообщает... ПРАЙМ, 09.08.2023
технологии, новости, диджитал, apple, iphone
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол смартфона, сообщает телеканал CNBC.
"В бета-версиях iOS 17 Apple переместила кнопку "Завершить вызов". Теперь она перемещена в нижний правый угол вместо нахождения в нижней трети экрана по центру", — говорится в сообщении.
В iOS 17 в центре в нижней части экрана будет кнопка переключения звонка на FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами.
В сообщении CNBC отмечается, что некоторые пользователи уже заявили в социальных сетях, что может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новому расположению кнопок.