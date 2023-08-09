МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол смартфона, сообщает телеканал CNBC.

"В бета-версиях iOS 17 Apple переместила кнопку "Завершить вызов". Теперь она перемещена в нижний правый угол вместо нахождения в нижней трети экрана по центру", — говорится в сообщении.

В iOS 17 в центре в нижней части экрана будет кнопка переключения звонка на FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами.

В сообщении CNBC отмечается, что некоторые пользователи уже заявили в социальных сетях, что может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новому расположению кнопок.