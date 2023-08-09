МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цифровой след есть у каждого человека — даже если нет аккаунта на "Госуслугах", смартфона и соцсетей, и нужно быть готовым к тому, что эти данные могут быть использованы, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. Российский рынок акций растет на 0,9 процента в начале торгов

"Сейчас нет ни одного человека, про которого нет хоть какой-то информации. Вы точно когда-то обращались в государственный орган, получали документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ваши права. Это уже информация о вас, ваш цифровой след. Даже если вы использовали кнопочный телефон — это тоже ваш цифровой след, потому что вы зарегистрированы как абонент, есть сим-карта, есть привязка к вашей геопозиции, ваши перемещения", — сказал Вагнер.

По его словам, все эти данные хранятся в цифровой форме. Вагнер отметил, что эта информация может быть использована для повышения качества сервисов. А также он добавил, что тревожность по этому поводу не должна возникать в обществе.

Вагнер заявил, что при создании аккаунтов в соцсетях, даже закрытых, они делятся информацией со своими партнерами. Учитывается все: и местоположение, и устройство, с которого человек заходит, и местоположение тех устройств, которые заходили в аккаунт и многое другое.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 11.00 мск.