МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Китаю необходим мощный пакет стимулирования, чтобы поддержать спрос, говорят в Mizuho Bank. Котировки газа в США выросли на фоне метеопрогнозов

Опубликованные в среду данные CPI и PPI показывают, что дефляция отражает замедление импульса восстановления экономики.

Кроме того, Народный банк Китая, возможно, будет вынужден продолжить понижение ставок, чтобы сдерживать активный рост реальных процентных ставок, отмечают в банке.

Такое понижение ставок может привести к ослаблению юаня, что заставит Народный банк Китая поддерживать более высокий фиксинг юаня в течение более длительного времени.