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2023
https://1prime.ru/digital/20230809/841352506.html
Эксперты рассказали, что нужно Китаю для поддержания спроса
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Китаю необходим мощный пакет стимулирования, чтобы поддержать спрос, говорят в Mizuho Bank. Опубликованные в среду данные CPI и PPI показывают, что дефляция отражает замедление... ПРАЙМ, 09.08.2023
валюта, рынки, технологии, новости, диджитал, экономика, китай, спрос, стимулирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Китаю необходим мощный пакет стимулирования, чтобы поддержать спрос, говорят в Mizuho Bank.
Опубликованные в среду данные CPI и PPI показывают, что дефляция отражает замедление импульса восстановления экономики.
Кроме того, Народный банк Китая, возможно, будет вынужден продолжить понижение ставок, чтобы сдерживать активный рост реальных процентных ставок, отмечают в банке.
Такое понижение ставок может привести к ослаблению юаня, что заставит Народный банк Китая поддерживать более высокий фиксинг юаня в течение более длительного времени.