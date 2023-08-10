МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в первом полугодии 2023 года увеличилась на 36%, до 57,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России

Указывается также, что по итогам первого полугодия 2023 года скорректированная EBITDA составила 3,9 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA — 6,8%. Совокупный убыток за этот период сократился на 44,7 миллиарда рублей с 53,5 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года, сейчас он составляет 8,8 миллиарда рублей.

Выручка ключевого для VK сегмента "Социальные сети и контентные сервисы" увеличилась на 40%, до 45 миллиардов рублей по сравнению с первым полугодием 2022 года.

При этом онлайн-реклама стала основным источником доходов VK в первом полугодии 2023 года, следует из отчета компании по МСФО: так, выручка от нее увеличилась на 51%, до 35,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что драйверами развития в рекламе стали перформанс-форматы: они выросли на 39% год к году. Также большую роль сыграли рост социальной сети "ВКонтакте", крупнейшего актива VK, и приобретение платформы "Дзен" в сентябре 2022 года. Рост доходов от сегмента среднего и малого бизнеса составил 52% год к году.

Как сообщили в компании, данный сегмент генерирует выручку от поступления комиссионных платежей от разработчиков приложений, пользовательских платежей (в частности, виртуальные подарки, стикеры), доходов от размещения онлайн-рекламы.

Выручка VK во втором квартале 2023 года составила 29,9 миллиарда рублей — это на 33,5% больше, чем во втором квартале 2022 года. Скорректированный показатель EBITDA за второй квартал этого года составил 1,1 миллиарда рублей. Совокупный убыток по МСФО в этот период за год увеличился примерно в 2,5 раза, до 5,4 миллиарда рублей.