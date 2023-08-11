МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В российских государственных структурах приступили к тестированию смартфонов и планшетов, которые функционируют на базе отечественной операционной системы "Аврора", пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. Российский планшет Kvadra_T появится на полках магазинов осенью 2023 года

По данным издания, несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации.

ОС "Аврора" будет работать на гаджетах отечественного производства. Ее разработкой и внедрением, как сообщается в материале, занимается "Открытая мобильная платформа", принадлежащая "Ростелекому".

В тестировании, которое происходит на фоне отказа от гаджетов Apple, задействованы гаджеты ряда российских брендов. Среди производителей источники упоминают компанию "Аквариус", принадлежащую организации "Смарт текнолоджис". Как уточняется, ей владеет группа российских физических лиц.

Устройства на ОС "Аврора", как предполагается, должны дополнить уже имеющиеся на руках у сотрудников гаджеты зарубежного производства.