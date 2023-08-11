2023-08-11T07:03:00+03:00
2023-08-11T07:04:23+03:00
2023-08-11T07:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/digital/20230811/841391322.html
Российские чиновники стали получать гаджеты на базе ОС "Аврора", пишет СМИ
Диджитал
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В российских государственных структурах приступили к тестированию смартфонов и планшетов, которые функционируют на базе отечественной операционной системы "Аврора", пишет газета... ПРАЙМ, 11.08.2023
телеком, технологии, новости, диджитал, ос аврора, гаджеты, совет федерации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В российских государственных структурах приступили к тестированию смартфонов и планшетов, которые функционируют на базе отечественной операционной системы "Аврора", пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
По данным издания, несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации.
ОС "Аврора" будет работать на гаджетах отечественного производства. Ее разработкой и внедрением, как сообщается в материале, занимается "Открытая мобильная платформа", принадлежащая "Ростелекому".
В тестировании, которое происходит на фоне отказа от гаджетов Apple, задействованы гаджеты ряда российских брендов. Среди производителей источники упоминают компанию "Аквариус", принадлежащую организации "Смарт текнолоджис". Как уточняется, ей владеет группа российских физических лиц.
Устройства на ОС "Аврора", как предполагается, должны дополнить уже имеющиеся на руках у сотрудников гаджеты зарубежного производства.