КАЛУГА, 11 авг — ПРАЙМ. Минцифры разбирается, действительно ли Microsoft перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в России, но в целом такой шаг со стороны американской компании был ожидаем, сказал глава Минцифры Максут Шадаев журналистам на площадке форума "Цифровая экономика". Microsoft перестанет продлевать подписки бизнес-клиентам в России

"Мы сейчас разбираемся, эта информация вчера появилась. Мы выясняем, насколько это подтвержденный факт. Но глобально, в общем-то, проблема была понятна, и мы не рассчитывали на то, что это может долгое время продолжаться", — сказал Шадаев.

Он отметил, что продукции Microsoft нет в параллельном импорте, потому что для нее нужны ключи для активации. Кроме того, в России есть альтернативы Microsoft.

"Полтора года было у всех подготовиться, все понимали, что к этому идет, и многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux", — пояснил министр.

В четверг в службе поддержки Microsoft сообщили, что корпорация разослала бизнес-клиентам в России уведомления о том, что перестанет продлевать подписку.