КАЛУГА, 11 авг — ПРАЙМ. Минцифры разбирается, действительно ли Microsoft перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в России, но в целом такой шаг со стороны американской компании был ожидаем, сказал глава Минцифры Максут Шадаев журналистам на площадке форума "Цифровая экономика". 

Стенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте.

Microsoft перестанет продлевать подписки бизнес-клиентам в России

"Мы сейчас разбираемся, эта информация вчера появилась. Мы выясняем, насколько это подтвержденный факт. Но глобально, в общем-то, проблема была понятна, и мы не рассчитывали на то, что это может долгое время продолжаться", — сказал Шадаев.

Он отметил, что продукции Microsoft нет в параллельном импорте, потому что для нее нужны ключи для активации. Кроме того, в России есть альтернативы Microsoft.

"Полтора года было у всех подготовиться, все понимали, что к этому идет, и многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux", — пояснил министр.

В четверг в службе поддержки Microsoft сообщили, что корпорация разослала бизнес-клиентам в России уведомления о том, что перестанет продлевать подписку.