2023-08-11T23:29:55+03:00
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2023-08-11T23:29:55+03:00
2023
https://1prime.ru/digital/20230811/841411023.html
Минцифры разберется с продлением Microsoft подписок российским компаниям
Диджитал
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минцифры разбирается, действительно ли Microsoft перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в России, но в целом такой шаг со стороны американской компании был ожидаем,... ПРАЙМ, 11.08.2023
технологии, новости, диджитал, россия, microsoft, минцифры, подписка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЛУГА, 11 авг — ПРАЙМ. Минцифры разбирается, действительно ли Microsoft перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в России, но в целом такой шаг со стороны американской компании был ожидаем, сказал глава Минцифры Максут Шадаев журналистам на площадке форума "Цифровая экономика".
"Мы сейчас разбираемся, эта информация вчера появилась. Мы выясняем, насколько это подтвержденный факт. Но глобально, в общем-то, проблема была понятна, и мы не рассчитывали на то, что это может долгое время продолжаться", — сказал Шадаев.
Он отметил, что продукции Microsoft нет в параллельном импорте, потому что для нее нужны ключи для активации. Кроме того, в России есть альтернативы Microsoft.
"Полтора года было у всех подготовиться, все понимали, что к этому идет, и многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux", — пояснил министр.
В четверг в службе поддержки Microsoft сообщили, что корпорация разослала бизнес-клиентам в России уведомления о том, что перестанет продлевать подписку.