МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Приложение Trello исчезло из маркетплейсов App Store и Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. Уход Trello из России подорвет доверие IT-сообщества, заявил эксперт

"Ищите приложение Trello? Оно недоступно в Google Play в вашем регионе", — сообщает Google Play при попытке найти приложение на маркетплейсе.

AppStore не высвечивает Trello в поиске. Если открыть страницу приложения через браузер, то она будет пустой.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщение из рассылки для пользователей написала, что австралийский разработчик программного обеспечения Atlassian начнет отключать от своих сервисов российские и белорусские учетные записи. Отмечается, что аккаунты будут отключены от сервисов компании в течение 30 дней после получения уведомления.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился с РИА Новости мнением, что мировое IT-сообщество может плохо отреагировать, если Atlassian разработчик систем управления проектами Trello и Jira – "жестко" уйдет из РФ, отключив все российские аккаунты, это может подорвать доверие к компании.