МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Такие неполадки в работе смартфоне, как произвольные отключения при наличии заряла, цикличные перезаргузки и зависание телефона на логотипа, могут указывать на приближении "смерти" аппарата, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов. Россиян предупредили, на какие запросы смартфона следует отвечать отказом

Так, по его словам, на iPhone может гореть яблочко и ничего не происходить, на Android светится логотип и также ничего не происходит, то есть аппарат не может прогрузиться. Как пояснил эксперт, подобные вещи связаны с внутренними проблемами в материнской плате – с памятью, с процессором или иными ее комплектующими.

Он предупредил, что попытки "реанимировать" смартфон зачастую не имеют смысла. Это зависит от конкретного устройства. Так, имеет смысл реанимировать дорогие гаджеты, флагманы. Если телефон приобретен за 10–15 тысяч рублей и через два года с ним такое произошло, сервис обойдется в такую же цену, как стоимость такого же, но работающего подержанного устройства.

По мнению Смирнова, ремонт бюджетного смартфона актуален в первый год его использования, дальше это становится нецелесообразным. Обратиться в сервис стоит, если у мастера будет аппарат-донор, детали от которого можно поставить на сломанный гаджет.

Эксперт считает, что продать неисправный гаджет на запчасти вряд ли получится,

"Если телефон не работает, и вы отнесете "труп" в сервис, вряд ли его купят. Возможно, кто-то возьмет за бесценок, если это ходовая модель. Но сейчас с запчастями проблем у мастеров нет. Если возникнут проблемы с поставками запчастей из Китая, тогда мастера могут начать покупать старые аппараты, чтобы использовать их микрофоны и другие детали", – отметил Смирнов.