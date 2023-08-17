ПЕКИН, 17 авг — ПРАЙМ. Через десять лет антропоморфные роботы смогут войти в тысячи домов, чтобы стать помощниками человеку, бояться роботов не стоит, так как они – наши партнеры, заявил РИА Новости гендиректор компании EXrobots Ли Боян. Россиянам рассказали, какие сотрудники потеряют работу из-за ИИ

В Пекине в среду открылась всемирная конференция робототехники.

EXrobots в основном занимается производством антропоморфных роботов, которые, как рассказал Ли Боян, благодаря своему сильному внешнему сходству с человеком, а также способностям выражать эмоции и разговаривать, очень подходят для сферы обслуживания и развлечений.

Большинство роботов, которых разработчики представили на стенде, действительно не сразу можно отличить от людей. Робот-профессор, робот-каллиграф в традиционной китайской одежде, робот-конферансье, позади которого группа роботов-красавиц в футуристичных одеждах, — все они человеческого роста, обладают мимикой, двигают руками и головой, разговаривают.

Кроме того, на выставке представлены роботы, которые могут повторить мимику человека, который с ними "общается". Для этого нужно лишь скачать специальное приложение на смартфон. Как рассказал Ли Боян, у этого робота 140 подвижных частей лица, так что он очень точно может повторить человеческую мимику.

Компания планирует открыть свой музей науки и техники, в котором будут представлены все ее роботы, "так что каждый сможет увидеть, как выглядит мир будущего".

"Будущее" уже начало постепенно интегрироваться в жизнь. Так, Ли Боян рассказал, что компания открыла свои магазины в Дунгуане и Куньмине, на базе которых разместила своего рода бары. В этих барах роботы ведут ток-шоу и обслуживают посетителей.

Хотя, конечно, пока что возможности человекообразных роботов все еще довольно ограничены. Например, они не могут ходить.

"Пока что мы не занимаемся ногами роботов, это очень сложная часть с точки зрения технологий. До того, чтобы роботы могли начать пользоваться ногами, еще очень далеко", — сказал Ли Боян.

Но даже и без ног, отметил он, задач, которые могут выполнять человекоподобные роботы, довольно много. "Они могут, например, работать на ресепшене в отелях, читать лекции, составлять компанию пожилым людям и так далее", — рассказал Ли Боян.

"Думаю, в течение трех-пяти лет появится очень много разных мест, в которых будут использоваться наши роботы… Думаю, через десять лет роботы смогут войти в тысячи домов, вести наши дела, стать нашими партнерами. Это вполне возможно", — сказал он.

При этом Ли Боян подчеркнул, что никакой опасности роботы для человека представлять не могут.

"Думаю, тут большая разница между восточной и западной культурами. В восточной культуре, в таких странах как Китай, Япония, Южная Корея, роботов создают для того, чтобы они стали партнерами человека. Так что мы создаем роботов, чтобы они нам служили, составляли нам компанию", — сказал он.

В рамках восьмой Всемирной конференции робототехники традиционно проходят форум с участием китайских и зарубежных экспертов отрасли, выставка достижений робототехники и соревнования роботов. Конференция и выставка этого года впервые после начала пандемии проходят в полноценном офлайн-формате с иностранными участниками. Мероприятие продлится до 22 августа, и, согласно информации организаторов, посетить ее планируют почти 812 тысяч человек.

Главной частью конференции является выставка робототехники площадью около 45 тысяч квадратных метров. В нескольких павильонах разместились стенды более 140 китайских и зарубежных компаний, которые привезли в Пекин около 600 экспонатов, 50 из которых впервые представлены широкой публике.