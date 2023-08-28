МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Сервис "Защитник" от МТС первым из антиспамовых решений начал распознавать нежелательные звонки в Telegram и заработал для WhatsApp и Viber — пока функция распространяется на устройства с операционной системой iOS, но в ближайшее время станет доступна и на ОС Android, рассказали в пресс-службе компании. "Госуслуги" с роботом "Максом" стали доступны на устройствах с "Алисой"

"Умный определитель номера в сервисе "Защитник" первым из антиспамовых решений начал распознавать нежелательные звонки в мессенджере Telegram. Новая функция также доступна в WhatsApp и Viber и уже работает на iOS, а в ближайшее время станет доступна на ОС Android", — говорится в сообщении.

Ранее в августе МТС заявил о запуске умного определителя номера с защитой от спама, который позволяет абоненту определить адресата входящего звонка. Система показывает как название компании, так и "пользу" звонка определенным цветом: вызовы, которые могут содержать спам — желтым, а предположительно нежелательные звонки — красным.

В первые шесть месяцев 2023 года МТС заблокировал свыше миллиарда нежелательных вызовов, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По словам компании, наиболее популярными темами рекламных звонков стали финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг. А чаще всего спам-звонки поступали абонентам из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Самары.