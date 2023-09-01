МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Большинство россиян устанавливают простые комбинации в качестве пароля на телефон: например, каждый десятый пользователь использует пароль 1234 на смартфоне, в числе популярных комбинаций 1111, 0000, 1212, рассказали РИА Новости специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА.

"Подавляющее большинство россиян использует простые комбинации. ТОП-10 популярности выглядит следующим образом: 1234; 1111; 0000; 1212; 7777; 1004; 2000; 4444; 2222; 6969. С помощью таких последовательностей цифр можно взломать 22% гаджетов, уверены эксперты. А комбинация "1234" даёт доступ к более чем 10% смартфонов россиян", — говорится в исследовании.

Опасность четырехзначных кодов заключается также в относительной простоте подбора верного шифра. Так, комбинации из четырех цифр дают только 10 тысяч возможных вариантов, а шестизначные комбинации — один миллион.

При этом специалисты отметили, что еще более ненадежным способом защиты устройства является графический пароль для разблокировки устройства, когда пользователю нужно соединить линиями несколько точек — именно в случае, когда посторонний подглядывает код. По их словам, человеческий мозг лучше запоминает рисунок, на не цифры. Эксперимент РТУ МИРЭА показал, что с расстояния полутора метров треть из контрольной группы студентов смогла запомнить и воспроизвести графический ключ, вводимый на экране. Цифровой код таким образом смог "подглядеть" и запомнить только каждый десятый участник испытания.

"Результаты нашего исследования говорят в первую очередь о недостаточных мерах, которые пользователи применяют в отношении своих гаджетов. В современном мире смартфон даёт доступ к неограниченному объёму персональной информации. Пренебрежение правилами цифровой гигиены может привести к потере важнейших данных и денежных средств. Необходимо повышать цифровую грамотность россиян, особенно несовершеннолетних и людей пожилого возраста", — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.