МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта, который даст россиянам возможность удалять свои персональные данные из баз данных, его планируется внести в осеннюю сессию Госдумы. Госдума начинает осеннюю сессию

"Поправки в федеральный закон "О персональных данных" будут внесены на рассмотрение парламента в осеннюю сессию", — сообщил политик.

Необходимость разработки законопроекта Чернышов обосновал растущим с каждым годом количеством утечек персональных данных россиян из баз данных коммерческих компаний.

Также он уточнил, что при этом у граждан практически нет работающих инструментов для того, чтобы отозвать своё согласие на обработку и хранение личной информации и, тем самым, защитить свою конфиденциальность в случае "слива".

"С одной стороны, право на отзыв согласия установлено Федеральным законом "О персональных данных". С другой, процедура настолько непрозрачна и сложна, что человек не может удалить персональные данные сразу у всех компаний, которые ими владеют. Заявление нужно направлять каждому конкретному оператору, а в случае отказа — защищать свои права в суде. Взять на себя функцию посредника в этом вопросе должно государство. Принцип одного окна: обращаешься с заявлением – информация о тебе удаляется сразу у всех операторов персональных данных. Не нужно писать каждой компании отдельно, тем более – доказывать законность своих требований", — пояснил Чернышов.

Функцией такого посредника он предложил наделить министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ, именно оно должно получить право по запросу гражданина обязать всех негосударственных операторов персональных данных удалять или обеспечить удаление информации.