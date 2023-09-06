МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Университет МИРЭА в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева предложил создать в России "школы киберразведки" для студентов из-за роста IT-преступлений, предполагается, что выпускники таких школ должны будут иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны, следует из письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Хакеры атаковали серверы Национального банка Чехии

"МИРЭА — Российский технологический университет" (далее — РТУ МИРЭА) просит Вас рассмотреть возможность включения в национальную программу "Цифровая экономика" проекта по созданию студенческих киберразведовательных учебных центров — "Школ киберразведки"… Выпускники таких "Школ" с соответствующим уровнем компетенций и результатами аттестации должны иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в крупнейших корпорациях и госорганизациях страны", — следует из обращения университета.

Отмечается, что с 2014 по 2022 год количество IT-преступлений в стране увеличилось в 50 раз — с 10 тысяч до 510 тысяч, а в марте текущего года президент РФ Владимир Путин сообщил, что преступления в этой сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений в стране в 2022 году.

Особый риск такого вида преступления несут для системообразующих компаний и цифровых государственных сервисов. В связи с этим особую роль приобретает задача системного развития киберразведки.

Система киберразведки занимается сбором и анализом данных о потенциальных угрозах из внутренних и внешних источников, позволяя обнаружить и предотвратить атаку. Она состоит из трех элементов: процесса получения знаний об угрозах из различных источников, накопления и активного применения собранной информации и наличия платформы, которая агрегирует накопленные знания. Университет готов выступить пилотной площадкой для реализации проекта.

"К 2024 году в России планируется открыть 15 опорных центров Национального киберполигона. На данный момент действует семь опорных и один образовательный центр. Проводимые в рамках полигона учения направлены в первую очередь на расследование уже совершенных преступлений", — говорится в письме.